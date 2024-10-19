مصادر أمنية للنشرة: توقيف الناشطة السورية عليا منصور تم على خلفية شبهة التعامل مع اسرائيل

أكدت مصادر أمنية مطلعة عبر "النشرة"، أن "توقيف أمن الدولة للناشطة السورية عليا منصور تم على خلفية شبهة التعامل مع اسرائيل".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية مطلعة، لـ"النشرة"، عن توقيف الناشطة السورية عليا منصور.