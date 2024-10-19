أكدت مصادر أمنية مطلعة عبر "النشرة"، أن "توقيف أمن الدولة للناشطة السورية عليا منصور تم على خلفية شبهة التعامل مع اسرائيل".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية مطلعة، لـ"النشرة"، عن توقيف الناشطة السورية عليا منصور.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية للنشرة: توقيف الناشطة السورية عليا منصور تم على خلفية شبهة التعامل مع اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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