الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42,519 شهيدا و99,637 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقرير لها، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42,519 شهيدا و99,637 مصابا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول".

وكان قد أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بلاغ، سقوط "33 شهيدا بينهم 21 امرأة في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مخيم جباليا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.