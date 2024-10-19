إعلام إسرائيلي: قتيل و14 مصابا في سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا منذ ساعات الصباح

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن قتيل و14 مصابا في سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا منذ ساعات الصباح.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن 13 إصابة اثر سقوط صواريخ في الجليل الغربي والكريوت، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز عربية.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.