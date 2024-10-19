القسام أعلنت إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح واستهداف دبابة ميركافا في جباليا

أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، في بلاغ، أنه "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة والاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وفي بلاغ آخر، أكدت كتائب القسام "استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.