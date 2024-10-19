الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في منيَين في حارة حريك بالضاحية الجنوبية

وجه الجيش الإسرائيلي تهديدًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في مبنيَين حددهما في خريطتيْن في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.