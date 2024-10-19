النشرة: 3 شهداء وعدد من الجرحى في بعلول وغارات إسرائيلية على بوداي والأنصار وأطراف بعلبك

أفاد مراسل النشرة في البقاع عن 3 شهداء وعدد من الجرحى بحالة حرجة من جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة بعلول في البقاع الغربي.

وأفتد عن سلسلة غارات على بوداي والانصار وأطراف بعلبك.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.