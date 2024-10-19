حزب الله: قصفنا صفد وروش بينا واستهدفنا تجمعَين لِجنود العدو في أفيفيم وموقع المالكية بالصواريخ

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من ظهر يوم السبت 19-10-‌‏2024 مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية".

وأكد أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من ظهر يوم السبت 19-10-‌‏2024 مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بِصلية صاروخية".

وأعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:05 من ظهر يوم السبت 19-10-‌‏2024 تجمعاً لِجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بِصلية صاروخية".

كما كشف أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:10 من ظهر يوم السبت 19-10-‌‏2024 تجمعاً لِجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية".