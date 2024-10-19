أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من ظهر يوم السبت 19-10-2024 مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية".
وأكد أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من ظهر يوم السبت 19-10-2024 مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بِصلية صاروخية".
وأعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:05 من ظهر يوم السبت 19-10-2024 تجمعاً لِجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بِصلية صاروخية".
كما كشف أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:10 من ظهر يوم السبت 19-10-2024 تجمعاً لِجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: قصفنا صفد وروش بينا واستهدفنا تجمعَين لِجنود العدو في أفيفيم وموقع المالكية بالصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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