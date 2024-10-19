إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ منذ صباح اليوم باتجاه الجليل وخليج حيفا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مصدر عسكري، بأنه "تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ منذ صباح اليوم باتجاه الجليل وخليج حيفا".
وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه "تم رصد إطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق الشمال في الساعة الأخيرة واعتراض بعضها".
وأعلن حزب الله في وقت سابق عن عدة عمليات إطلاق صواريخ منها استهدفت مدينة حيفا ومستوطنات في الشمال وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي.
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