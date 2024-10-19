يديعوت أحرونوت: رصد إطلاق 150 صاروخا منذ صباح اليوم من لبنان على مناطق في صفد وحيفا

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "رصد إطلاق 150 صاروخا منذ صباح اليوم من لبنان على مناطق في صفد وحيفا".

وفي وقا سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن قتيل و14 مصابا في سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا منذ ساعات الصباح.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.