إذاعة الجيش الإسرائيلي: المسيرة التي انفجرت في قيساريا من طراز تلك التي أصابت معسكر غولاني ويصعب اعتراضها

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المسيرة التي انفجرت في قيساريا من طراز تلك التي أصابت معسكر غولاني ويصعب اعتراضها.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، زعمه بأن "إيران حاولت اغتيال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو".

في حين أعلن مكتب نتانياهو أن "طائرة مسيرة أطلقت من لبنان أصابت بشكل مباشر منزل نتانياهو في قيساريا جنوب حيفا، ولكنه لم يكن متواجدًا هناك".