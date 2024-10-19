مسؤول في صحة غزة: الوضع الحالي في شمال غزة أقسى من الأيام الأولى للحرب

كشف مسؤول في وزارة الصحة في قطاع غزة، في تصريح لقناة الجزيرة، أن "الوضع الحالي في شمال غزة أقسى من الأيام الأولى للحرب"، في وقت يشدد فيه الجيش الإسرائيلي حصاره على شمال القطاع تحديدًا ويكثف من قصفه على النازحين.

وقال المسؤول إن "المستشفيات الثلاثة في الشمال خرجت عن الخدمة بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال"، مضيفًا "هناك حرائق في مدارس النزوح بمخيم جباليا إثر قصفها من قبل قوات الاحتلال".

وأفاد عن "استغاثات تصلنا عن تنفيذ الاحتلال عمليات إعدام لمدنيين اعتقلهم شمالي القطاع"، موضحًا "أننا لا نستطيع إحصاء أعداد الشهداء فالأرقام مفزعة وما نعلنه هو لمن نتمكن من انتشالهم".