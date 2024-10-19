أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الإسرائيلي أفرج عن مواطن لبنان يحمل الجنسية الألمانية من بلدة كفركلا، بعد أن كان قد اعتقله من منزله الكائن عند الشريط الشائك في بلدته قبل أيام.
وأوضح أنه من المفترض أن تسلمه قوات "اليونيفيل" للصليب الأحمر لنقله إلى بيروت، علماً أن عائلته كانت قد أبلغت السفارة الألمانية في بيروت عن اختفائه في الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إسرائيل تفرج عن مواطن لبناني يحمل الجنسية الألمانية كانت قد اعتقلته من منزله في كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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