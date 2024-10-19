النشرة: إسرائيل تفرج عن مواطن لبناني يحمل الجنسية الألمانية كانت قد اعتقلته من منزله في كفركلا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الإسرائيلي أفرج عن مواطن لبنان يحمل الجنسية الألمانية من بلدة كفركلا، بعد أن كان قد اعتقله من منزله الكائن عند الشريط الشائك في بلدته قبل أيام.

وأوضح أنه من المفترض أن تسلمه قوات "اليونيفيل" للصليب الأحمر لنقله إلى بيروت، علماً أن عائلته كانت قد أبلغت السفارة الألمانية في بيروت عن اختفائه في الأسبوع الماضي.