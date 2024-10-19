نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، قولهم إن "حزب الله يستطيع تعبئة قواته بسرعة تبعا لتطورات المعركة".
وكشف مسؤول عسكري إسرائيلي، وفق الصحيفة، أن "بعض المناصب الرئيسية في حزب الله شغلها أشخاص لا تعرف إسرائيل أسماءهم".
وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن "حزب الله لا يزال عدوا قويا رغم القصف الموسع لجنوب لبنان".
ويأتي ذلك بعد اغتيالات نفذتها إسرائيل استهدفت قياديين في الحزب أبرزهم الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصرلله.
وسبق وأكد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أنه لا يوجد شواغر في المراكز داخل الحزب وأن إمكانياته لا زالت بخير.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون إسرائيليون: حزب الله لا يزال قويًا وبعض المناصب الرئيسية بالحزب شغلها أشخاص لا تعرفهم إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.