وزير خارجية تركيا: السلوك العدواني الإسرائيلي يرغم إيران على اتخاذ خطوات مشروعة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن "السلوك العدواني الإسرائيلي" يرغم إيران على "اتخاذ خطوات مشروعة" للرد.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتانياهو يفتح باستمرار جبهات جديدة في المنطقة"، معتبرا أنه "لا يجب الاستهانة بخطر رؤية الحرب تمتد إلى المنطقة برمتها".

ويأتي ذلك في زقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بعد أن قالت إسرائيل إنها سترد على الضربات الصاروخية التي شنتها إيران عليها في الأول من تشرين الأول ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية في طهران والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.