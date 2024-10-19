غارات إسرائيلية على صفد البطيخ وبرعشيت وتدمير مسجد بلدة مجدل سلم

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي صفد البطيخ وبرعشيت في قضاء بنت جبيل، ويتزامن ذلك مع قصف مدفعي معاد من دبابة ميركافا يستهدف الاحياء السكنية لبلدة عيتا الشعب، تترافق مع رمايات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاهها.
واغار الطيران المعادي على بلدة مجدل سلم ما ادى الى تدمير مسجد البلدة.
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