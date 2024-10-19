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بوريل: ربما يتعين إعادة النظر في بعثة اليونيفيل لكن وقف إطلاق النار هو الأولوية

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أشار مسؤول ال​سياسة​ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى أنه "ربما يتعين إعادة النظر في بعثة اليونيفيل لكن وقف إطلاق النار هو الأولوية".

كما رأى بوريل أن مقتل رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" يحيى السنوار يفتح أفقاً جديداً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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