حزب الله: قصفنا القاعدة العسكرية في ناشر بصلية صاروخية نوعية كبيرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، ‏وبنداء لبيك يا نصر الله، قصفت المقاومة الإسلامية اليوم السبت 19-10-‌‏2024 القاعدة العسكرية في ناشر بصلية صاروخية نوعية كبيرة".

وشدد على أنّ "المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته ‏وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير".

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

السبت 19-10-2024

15 ربيع الثاني 1446 هـ