فيديوهات صادمة.. وزير الكهرباء: سرقة التيار والتلاعب في العدادات أصبح بالريموت كنترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة شاهدت فيديوهات خاصة بطرق جديدة لسرقة الكهرباء يقوم بها المواطنون، بطرق كانت صادمة؛ حيث إن البعض يستخدم تكنولوجيا متقدمة للتحايل حتى على العدادات.

وأضاف عصمت، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أن الوزارة تقوم بحملات قوية للتصدي لتلك الظاهرة، لافتًا إلى أنه يوجد نوعان من فقد الطاقة الكهربائية في شبكات توزيع الكهرباء؛ أحدهما فني وهو الناتج عن تقادم بعض مكونات الشبكة ووجود كابلات متهالكة أو بشكل غير صحيح.

وأشار الوزير إلى أن النوع الثاني من الفقد يرجع إلى سرقات التيار الكهربائي؛ حيث يستخدم البعض الريموت كنترول والبعض يقوم باللعب في العداد أو كارت العداد، لافتًا إلى أن الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة، بالتعاون مع جهات الدولة كلها.