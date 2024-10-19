"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 85 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 168 قطعة سلاح نارى، 370 قضية مخدرات وتنفيذ 85475 حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط 23 متهمًا هاربًا، و20 متهما في أعمال بلطجة، وتحريرمخالفة لـ 334 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21822 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 62 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 12 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.