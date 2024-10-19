رئيس الوزراء: لا زيادات في أسعار المواد البترولية لمدة 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تحدَّثَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أنه لا توجد زيادات في أسعار المواد البترولية لمدة 6 أشهر قادمة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى المنيا، اليوم السبت، إنه يتم حاليًّا تقييم سعر برميل البترول عند 80 دولارًا، وحاليًّا يسجل في الأسواق العالمية 74 دولارًا، ولو استمر الوضع هكذا ربما لا نحتاج إلى رفع الأسعار مرة أخرى.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تحملت الكثير من الأعباء بسبب توفير المنتجات البترولية خلال الفترة السابقة؛ لضمان عدم قطع الكهرباء.