الحكومة لا تتمنى رفع الأسعار.. أول تعليق لمدبولي على زيادة أسعار المواد البترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحملت الكثير من الأعباء بسبب توفير المنتجات البترولية خلال الفترة السابقة؛ لضمان عدم قطع الكهرباء.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى المنيا، اليوم السبت، مضطرين لهذه الزيادات تدريجيا حتى نهاية 2025، لذلك نحن نتخذ خطواتنا بناء على هذا الموضوع ، وقد تم التنسيق مع وزير البترول أنه لن يحدث زيادة أخرى لمدة 6 أشهر القادمة وذلك من أجل خلق حالة من الثبات تساعد في خفض التضخم الفترة القادمة.

وشدد على أن حساباتنا لهذا الأمر تم إجراؤها على أساس أن سعر البرميل 80 دولارا واليوم السعر 73 معنى هذا أننا لدينا فرصة إذا استقرت الأسعار على هذا المتوسط يكون لدينا فرصة كدولة لعدم زيادة الأسعار بالصورة التي تم التخطيط لها من الآن وإلى 2025.

وقال إن الحكومة تعي تماما أن ارتفاع أسعار الوقود يؤلم المواطنين، مضيفا أنه لا يوجد لا يوجد حكومة تتمنى رفع الأسعار ولكن حجم العبء المالي كبيرا جدا على الدولة والحكومة تحاول بصورة أو بأخرى تمرير الجزء اليسير على المواطن وأن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من هذا العبء ومراعاة الفئات المحدودة.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ستستمر في تحمل العبء عن الشرائح الدُنيا من المواطنين حتى مع تحقيق التوازن سواء في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى، مشددا على أنه سيتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات المحدودة والمتوسطة، مع استمرار الدعم المخصص لهم حتى بعد الوصول إلى عملية التوازن، وأن الحكومة ليس لديها بديل آخر.