أستراليا تستقبل عاهلها تشارلز الثالث بقلب "جمهوري"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أثار وصول عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى أستراليا تساؤلات حتمية حول مستقبل النظام الملكي في هذا البلد.

وقال تحليل إخباري إنه ليس من الممكن أن تعرف ذلك من وسائل الإعلام الأسترالية. فهي تركز أكثر على تفاصيل الرحلة من مناقشة الجمهورية.

الحقيقة هي أنه في حين قد يتفق معظم الناس على أن كون رئيس دولتهم ليس أستراليًا هو أمر غير متزامن، إلا أنه يبدو أنه في الوقت الحالي على الأقل، لا يوجد شوق كبير للتغيير.

قال أحد كبار الأكاديميين السياسيين في البلاد لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إن التحول إلى جمهورية "ليس مهمًا بشكل خاص" بالنسبة لغالبية الأستراليين.

وقال البروفيسور إيان ماك أليستر من الجامعة الوطنية الأسترالية: "هذه قضية من الدرجة الثانية أو الثالثة بالنسبة لمعظم الناخبين. الاهتمام الرئيسي هو تكلفة المعيشة والاقتصاد والصحة".

وقال إن بحثه يظهر انخفاضًا ثابتًا في الجمهوريات. مستوى الدعم للجمهورية حوالي 50٪. لقد كان في تراجع بطيء منذ استفتاء الجمهورية في عام 1999 عندما أيد حوالي اثنين من كل ثلاثة أشخاص المبدأ".

هزيمة استفتاء جمهوري

لقد هُزِم الاستفتاء الذي أجري قبل ما يقرب من 25 عامًا، ليس لأن الناس أحبوا النظام الملكي ولكن لأنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على النموذج الذي من شأنه أن يحل محل العائلة المالكة.

وكانت هذه هي القضية منذ ذلك الحين. كما يعني نظام التصويت أنه من الصعب تمرير الاستفتاء. العتبات مرتفعة: فأنت بحاجة إلى أغلبية الأصوات الإجمالية، فضلاً عن أغلبية الولايات التي تصوت لصالحه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام التصويت الإلزامي يعني أن العديد يلتزمون بشعار "إذا كنت لا تعرف، فصوت لا".

وعلاوة على ذلك، فإن الاستفتاء الفاشل في العام الماضي بشأن حقوق السكان الأصليين يعني أن الشهية السياسية منخفضة لتصويت آخر مكلف ومثير للانقسام.

حتى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، وهو جمهوري مدى الحياة وعد ذات يوم بإجراء استفتاء ثانٍ، قال إنه لم يعد أولوية. فهو بدأ رئاسته بتعيين وزير للجمهورية، لكن هذا الدور تم إلغاؤه منذ ذلك الحين.

وتقول البروفيسورة آن تومي، الخبيرة الدستورية من جامعة سيدني: "الموقف الافتراضي هو موقف سهل. ليس لدينا مشكلة مع الملك الحالي. فهو لا يتدخل، وهو يتمتع بحضور حميد نسبيًا".

وتضيف: "حتى يحدث نوع من الجدل الذي من شأنه أن يدفع الناس نحو اتخاذ إجراء، لا أحد يريد حقًا الدراما المترتبة على استفتاء آخر".

تكهنات

كانت هناك تكهنات عندما توفيت الملكة الراحلة، بأن الجمهوريين سيشهدون انتعاشًا في الدعم.

ولكن على الرغم من وجود ارتفاع طفيف، إلا أنه لم يكن كبيرًا. قال البروفيسور توومي إنه إذا كان هناك أي شيء، فإنه جلب "موجة مد من الحنين للعائلة المالكة".

لا شيء من هذا يوقف حركة الجمهورية الأسترالية (ARM): تزامنًا مع زيارة الملك، لديهم حملة جديدة تطلق على هذه الرحلة "الملكية: جولة وداع أوز".

التنوع الاسترالي

وقالت إستر أناتوليتيس، الرئيسة المشاركة لحركة الجمهورية الأسترالية: "أستراليا بلد متنوع غني بعشرات الآلاف من السنين من ثقافة الأمم الأولى".

وقالت: "سيكون رئيس دولتنا المستقبلي أستراليًا، يتم اختياره ديمقراطيًا من قبل الأستراليين".

وكتب الجمهوريون إلى الملك تشارلز يطلبون اجتماعًا عندما كان في أستراليا. ورد قصر باكنغهام، قائلاً إن الملك يعتقد أن الأمر متروك لشعب أستراليا لاتخاذ القرار.

واتخذ بعض كبار السياسيين موقفًا. إذ لم يحضر أي من رؤساء وزراء الولايات والأقاليم الثمانية في البلاد حدثًا خاصًا في كانبيرا. ولم يخطط الجمهوريون الأستراليون للاحتجاجات.

وفي الأخير، فإنه قد يكون أصعب شيء يواجه الملك تشارلز الثالث عند وصوله هو الطقس، مع وجود عاصفة شديدة متجهة إلى سيدني.