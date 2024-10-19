وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد شركة قها للصناعات الكيماوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط الإنتاج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يمكّن من تعظيم الدور في تلبية مطالب القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الدولة للإنتاج الحربي لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير، أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لسلسلة الجولات التفقدية التي تتم داخل الشركات والوحدات التابعة؛ بهدف المتابعة الدورية والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها.