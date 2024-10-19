بعد استهداف منزل نتنياهو.. رفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه رفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل عقب استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسيرة من لبنان.

ولأول مرة منذ بداية الحرب على غزة ولبنان، استهدف حزب الله اللبناني بطائرة مسيرة منزل نتنياهو في قيساريا المطل على البحر المتوسط، لكن دون وقوع إصابات جراء الهجوم، حسبما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استهداف المنزل الخاص لبنيامين نتنياهو في قيساريا بمسيرة، لكنه نفى وقوع إصابات جراء الهجوم.

وأفاد المتحدث، بأن نتنياهو لم يكن في منزل العائلة المطل على البحر المتوسط وقت وقوع الهجوم.

وقالت القناة 12 عن مصدر في مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.