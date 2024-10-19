إبادة ممنهجة في غزة.. وإسرائيل تستهدف عشرات الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 13 على التوالي عملياته العسكرية على شمال قطاع غزة، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، بحسب ما أعلنت عنه مصادر أمنية وطبية فلسطينية، اليوم السبت.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية في شمال قطاع غزة أن جيش الاحتلال يحاصر المستشفى "الإندونيسي" في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما تتواجد دبابات الاحتلال على البوابات وتطلق قذائفها عليها وداخل الساحة.

وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، إن "الوضع كارثي في شمال قطاع غزة وخاصة داخل المستشفى حيث يتواجد أكثر من 40 مريضًا وعدد من الطواقم الطبية".

وأضاف: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع التحرك داخل المستشفى مما يمنع العاملين فيها من تشغيل المولدات وهذا ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي ويعرض حياة المرضى والعاملين في المستشفى لخطر الموت".

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "11 شخصًا على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة"، مضيفة أنه لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وفي السياق، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحه البري لمخيم جباليا شمال القطاع ويشدد من حصاره لآلاف العائلات الفلسطينية في منازلها وسط تكثيف من غاراته الجوية والبرية.

وقال البرش: "بسبب القصف الإسرائيلي المستمر استشهد أكثر من 450 فلسطينيًا حتى هذه اللحظة منذ بدء العملية العسكرية، كان آخرها استشهاد 33 فلسطينيًا، أمس الجمعة".

وأضاف: "هناك العشرات من الجثث في الطرقات والشوارع والمنازل في جباليا لا يمكن لأي من الطواقم الطبية أو الدفاع المدني في الوصول إليهم"،مضيفًا:"الفلسطينيون في شمال قطاع غزة يتعرضون للإبادة الممنهجة".