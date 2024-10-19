يديعوت أحرونوت: رفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل عقب استهداف منزل نتانياهو

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأنه في أعقاب هجومالطائرة بدون طيار باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قيساريا، قامت وحدة الأمن الشخصي بزيادة حالة التأهب لدى جميع المسؤولين الحكوميين.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن مصدر عسكري قوله، "إننا نحقق في الثغرات الأمنية التي سمحت بوصول مسيرة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيساريا".

وأكد المصدر العسكري أن "أجهزة الأمن ترى في وصول المسيرة إلى قيساريا فشلا أمنيا خطيرا جدا".