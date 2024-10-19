أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأنه في أعقاب هجومالطائرة بدون طيار باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قيساريا، قامت وحدة الأمن الشخصي بزيادة حالة التأهب لدى جميع المسؤولين الحكوميين.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن مصدر عسكري قوله، "إننا نحقق في الثغرات الأمنية التي سمحت بوصول مسيرة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيساريا".
وأكد المصدر العسكري أن "أجهزة الأمن ترى في وصول المسيرة إلى قيساريا فشلا أمنيا خطيرا جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: رفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل عقب استهداف منزل نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.