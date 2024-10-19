إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 أشخاص بجروح إثر سقوط صاروخ على شلومي قرب الحدود اللبنانية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 أشخاص بجروح، إثر سقوط صاروخ على شلومي قرب الحدود اللبنانية. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت أن قواتها تعمل في عدد من مناطق الشمال، وتجري مسحاً لتحديد مواقع سقوط الصواريخ وإزالة الخطر.

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