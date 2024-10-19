أوضح المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "عد التنبيهات التي تم تفعيلها بين الساعة 10:22 والساعة 10:23 في منطقة خليج حيفا والجليل الأوسط والجليل الأعلى، تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان، حيث تم اعتراض بعضها وسقوط عدد منها في المنطقة.".
كما لفت إلى أنه "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها بين الساعة 10:35 والساعة 10:37 في الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 35 عملية إطلاق من لبنان، حيث تمّ اعتراض بعضها وسقوط عدد منها في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 55 صاروخا من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل الغربي والأعلى واعترضنا بعضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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