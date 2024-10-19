القناة 12 الإسرائيلية: احتراق سيارة وإصابة شخص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان باتجاه كريات آتا بخليج حيفا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "احتراق سيارة وإصابة شخص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان باتجاه كريات آتا بخليج حيفا".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابات مباشرة لمبان في حيفا إثر الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان.

ويأتي ذلك بعد إصابة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيساريا جنوب حيفا بمسيّرة أطلقت من لبنان، إلا أنه لم يكن متواجدا هنتاك وفق مكتبه.

وفي وقت سابق، أفاد موقع واللا الإسرائيلي، بأن "قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية تتوجه إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا" جنوب حيفا.

وقال إنه يوجد "استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب تل أبيب".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.