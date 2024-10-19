إعلام إسرائيلي: إصابات مباشرة لمبان في حيفا إثر الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابات مباشرة لمبان في حيفا إثر الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها ونحو 20 موقعا في شمال إسرائيل".