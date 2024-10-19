بايدن يعلّق على اغتيال يحيى السنوار

القاهرة - كتب محمد نسيم - علق الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 ، على الأنباء الإسرائيلية التي تحدثت عن اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد استهدافه جنوب قطاع غزة .

وقال بايدن :" مقتل يحيى السنوار يمثل يوما جيدا لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم ، وسأتحدث مع بنيامين نتنياهو قريبا لبحث إعادة الرهائن وإنهاء الحرب".

وأضاف :" الفرصة سانحة الآن لليوم التالي في غزة دون سيطرة حماس على السلطة ، والسنوار كان مسؤولا عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين ومواطني أكثر من 30 دولة ".

من جهتها قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إنه "يتم القضاء على حماس وتم القضاء على قياداتها ، وهذه اللحظة تمنحنا الفرصة لإنهاء الحرب في غزة".

وتابعت :" حان الوقت لليوم التالي دون وجود حماس في السلطة ، وحرب غزة قادت إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكدت هاريس إنه ينبغي إطلاق سراح الرهائن ووقف المعاناة ، وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

المصدر : وكالات