أفادت غرفة التحكم المروري، عن قطع السير على اوتوستراد ‎جونية المسلك الغربي في منطقة ‎ساحل علما جراء حدث امني قاهر وتم تحويل السير على الطريق البحرية.

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد ‎جونية عند منطقة ساحل علما جراء حدث امني قاهر وتحويل السير على الطريق البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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