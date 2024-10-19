شكرا لقرائتكم خبر عن جهود لا تتوقف لحياة كريمة لتحسين البنية التحتية فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

حققت الدولة العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم تنفيذ مئات من المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح اقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

وكشف دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسؤولية عام 2014 بدأت مصر مرحلة جديدة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى كلل القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا الأمر ظهر بالمحافظة من خلال مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة حيث أستهدفت المبادرة في محافظة سوهاج 181 قرية داخل 7 مراكز هى طما والمراغة وساقلته والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام.

كما قدمت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة سوهاج حجما كبيرا من الاستثمارات غير المسبوقة فى تاريخ المحافظة فى كل القطاعات الخدمية، منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء والطرق والرى والزراعة والمجمعات الخدمية وغيرها من القطاعات المهمة.