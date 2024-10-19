خامنئي: جبهة المقاومة لن تشهد أدنى توقّفٍ مع استشهاد السنوار وحماس ستبقى حيّة وسنبقى إلى جانب المجاهدين

توجّه المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، في بيان تعزية برئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، إلى "الشعوب المسلمة وشباب المنطقة الغيارى"، بالقول: "التحقَ المجاهد البطل، القائد يحيى السنوار، برفاقه الشهداء. كان رمزًا بارزًا للمقاومة والجهاد، وقد صمدَ بعزيمة فولاذيّة في وجه العدوّ المعتدي والظالم، ووجّه له صفعةً بحكمةٍ وشجاعة، مُخلّدًا في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من تشرين الأول (2023)، التي يستحيل تعويضها، ثمّ ارتقى إلى معراج الشهداء بعزّة وشموخ".

وشدد على أنّ "شخصًا مثله قضى عمره في مواجهة العدوّ الغاصب والظالم، لا تليق به خاتمةٌ سوى الشهادة. لا ريب في أنّ فقده مؤلمٌ لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلّف عن المضيّ قُدُمًا مع استشهاد شخصيّات بارزة مثل الشيخ أحمد ياسين، فتحي الشقاقي، الرنتيسي وإسماعيل هنيّة، ولن تشهد أدنى توقّفٍ مع استشهاد السنوار، بإذن الله. حماس حيّة، وستبقى حيّة".

وأكد خامنئي "أننا سنبقى إلى جانب المجاهدين والمناضلين بكلّ إخلاص، كما في السابق، بتوفيق من الله وعونه".