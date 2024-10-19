أفادت مصادر لقناة "التلفزيون العربي" القطرية، بأن "المبنى المستهدف في قيساريا هو مقر الإقامة الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لقناة "العربي" القطرية: المبنى المستهدف بالمسيّرة في قيساريا هو مقر الإقامة الشخصي لنتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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