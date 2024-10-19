السفير المصري: نعمل بجهد لوقف إطلاق النار بلبنان ويجب تطبيق الـ1701 بكل مندرجاته

أكّد السّفير المصري في لبنان ​علاء موسى​، "أنّنا مقتنعون أنّ وقف إطلاق النّار هو الحلّ الأفضل لإنهاء هذه الأزمة، لما فيه مصلحة المنطقة وليس لبنان فقط"، مشدّدًا على "وجوب تطبيق القرار 1701 بكلّ مندرجاته من قبل الجانبين اللّبناني والإسرائيلي".

وأعرب، في حديث تلفزيوني، عن اعتقاده بأنّ "الفترة المقبلة ستشهد ضغطًا من الدّول العربيّة ودول الإقليم، باتجاه وقف إطلاق النّار"، موضحًا أنّ "الهدف الأوّل هو وقف إطلاق النّار، لأنّ هذا العدوان الإسرائيلي سيؤدّي إلى نتائج لا تُحمد عقباها على المنطقة بأكملها".

ولفت إلى أنّ "إيران لها وضعها في الإقليم، وأنّ هناك توتّرًا في العلاقة بينها وبين إسرائيل، ونحن على تواصل مستمر مع الجانب الإيراني"، مبيّنًا أنّ "الزّيارات الّتي قام بها وزير الخارجيّة الإيرانيّة إلى عدد من الدول العربيّة، ترمي إلى البحث عن وسيلة لوقف تصاعد التوتّر في المنطقة، ونحن نعمل بجهد لوقف إطلاق النّار في لبنان".