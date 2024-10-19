الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كفار شماي وبلدات عدة في الجليل الأعلى

ذكرت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، أنّ "صفارات الإنذار تدوي في كفار شماي وبلدات عدّة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل".
وكان قد أعلن "حزب الله"، منذ بعض الوقت، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات "خيبر"، وردًّا على استهداف المدنيّين والمجازر الّتي يرتكبها العدو الصّهيوني، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلاميّة اليوم الجمعة، صليةً من الصّواريخ النّوعيّة الّتي استهدفت موقع كريات إيلعيزر (قاعدة الدّفاع الجوّي الرّئيسيّة) غرب مدينة حيفا".
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