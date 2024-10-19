لفتت وزارة الخارجيّة التّركيّة إلى أنّ وزير الخارجيّة هاكان فيدان التقى رئيس مجلس شورى حركة "حماس" محمد درويش وأعضاء مكتبها السّياسي، في مدينة إسطنبول، وتناول خلال اللّقاء الوضع الإنساني في المنطقة، وخاصّةً شمال غزة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "فيدان أكّد أنّ تركيا ستستخدم جميع إمكاناتها الدّبلوماسيّة لتحريك المجتمع الدولي تجاه الكارثة الإنسانيّة الّتي تشهدها غزة"، موضحةً أنّ "الجانبَين بحثا بآخر تطوّرات المفاوضات الرّامية إلى التّوصّل لاتفاق وقف إطلاق نار يمهّد لتبادل الأسرى. كما تناول اللّقاء المصالحة الفلسطينيّة، حيث أعرب فيدان عن تقديره للاجتماع الّذي عُقد قبل أيّام في القاهرة برعاية مصريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيدان التقى وفدًا من "حماس": تركيا تعمل لتحريك المجتمع الدولي تجاه الكارثة الإنسانية بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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