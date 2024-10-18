اشارت فضائية الأقصى الفلسطينية الى إن الجيش الإسرائيلي قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لعملية إبادة وتطهير عرقي منذ 14 يوما. وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي “قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي يتواصل على مناطق مختلفة من مخيم جباليا شمالي القطاع.

ولليوم الـ14 يواصل الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة في شمال غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها، حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الاول 2023.