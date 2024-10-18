النشرة: الطيران الاسرائيلي شن غارات على معروب البازورية القليلة ديرانطار عيتا الشعب وطريق المحمية في صور

اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات إستهدفت بلدات البازورية، عيتا الشعب، سهل القليلة، دير انطار، ما بين معروب ودردغيا.

ولفت الى ان غارة من مسيّرة معادية استهدفت طريق المحمية في صور.