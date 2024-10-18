اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات إستهدفت بلدات البازورية، عيتا الشعب، سهل القليلة، دير انطار، ما بين معروب ودردغيا.
ولفت الى ان غارة من مسيّرة معادية استهدفت طريق المحمية في صور.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الاسرائيلي شن غارات على معروب البازورية القليلة ديرانطار عيتا الشعب وطريق المحمية في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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