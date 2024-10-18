أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح له، أنه "مثلما نرفض ان يفرض علينا اي محور رئيساً للجمهورية، نرفض ان يفرض علينا اي محور آخر ارادته بعدم انتخاب رئيس".
وأوضح رئيس التيار الوطني الحر، "نريد سريعاً انتخاب رئيس سيادي جامع للبنانيين لكي يقوم هو كرأس للدولة ومعه مؤسساتها الدستورية الشرعية بالتفاوض على تنفيذ القرار 1701. هكذا تكون السيادة بالفعل وليس بالشعار".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: مثلما نرفض ان يفرض علينا اي محور رئيساً نرفض ان يفرض علينا اي محور آخر ارادته بعدم انتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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