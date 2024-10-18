شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن ينظم احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

ينظم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي غدا، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك غدا بمركز المنارة، بحضور لفيف من القيادات السياسية والحزبية وقيادات الحزب من مختلف المحافظات.

وكان قد أكد حزب حماة الوطن في بيان له، أن 6 أكتوبر 1973 ملحمة سطر فيها أبطال مصر من القوات المسلحة، بأحرف من نور في التاريخ الحديث معنى التضحية والفداء، وتقديم كل غال ونفيس للدفاع عن الوطن وحفظ مقدراته.

وأشار إلى أن ما قدمه أبطال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر سيظل خالدا في أذهان كل مصري مخلص ومحب لتراب مصر، لتبدأ بعدها البلاد في مرحلة جديدة من التنمية والتطوير في أرض سيناء الغالية.

ونوه الحزب أنه في ظل التحديات الاقليمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن لايزال أبطال القوات المسلحة، يضربون أروع الأمثال للحفاظ على أمن مصر القومي، واستكمال المسيرة بالتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة، لمواصلة تعمير أرض الفيروز.



