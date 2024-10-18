بزيادة تصل 15%.. ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة فى مطروح - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية وبين المحافظات بنسبة 15%، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود اليوم الجمعة.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تقرر تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو 15% سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح.

كما يضاف مبلغ 10 جنيهات خلال فصل الصيف للسيارات المكيفة.، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسي ليصبح بدء فتح العداد بقيمة 11.50 جنيه و4 جنيهات لكل كيلومتر.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار الوقود اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالى:

بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه للتر، السولار بسعر 13.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 13.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 7 جنيها للمتر المكعب، وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 9500 جنيه.



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