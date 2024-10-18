بوتين: نسعى لتسوية سلمية في أوكرانيا مع استمرار العمليات العسكرية لتحقيق النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه يتعين على كييف رفع الحظر المفروض على إجراء المحادثات مع موسكو، وذلك في إشارة إلى إمكانية استئناف المفاوضات بين البلدين.

وأكد بوتين خلال لقائه مع رؤساء وسائل إعلام دول "بريكس"، أن روسيا جاهزة للحوار مع أوكرانيا، شريطة أن يكون على أساس الاتفاقات السابقة، مشيرا إلى أن موسكو تسعى إلى "تسوية سلمية" في أوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على استمرار العمليات العسكرية "لتحقيق النصر".

وحذر الرئيس الروسي من أي محاولة لإنشاء سلاح نووي في أوكرانيا، مؤكدًا أن ذلك سيواجه "برد فعل مناسب"، ووصف مثل هذه الخطوة بأنها "استفزاز خطير".

وفي سياق آخر، تناول بوتين إمكانية إيجاد حلول وسط بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ممكن لكنه صعب التحقيق، موضحا أن روسيا مستعدة للمشاركة في أي محادثات بين الجانبين إذا أبديا اهتمامًا بذلك.

وأعلن بوتين أن روسيا تتواصل مع كل من فلسطين وإسرائيل، مشددًا على أن الحل الأساسي يكمن في إنشاء دولة فلسطينية، مؤكدا أن موقف روسيا، الذي يعود إلى أيام الاتحاد السوفيتي، يدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحل الدولتين مطالبا بتفعيل اللجنة الرباعية الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.