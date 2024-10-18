"من حقي الحياة" قدمت دفعة جديدة من المستلزمات الطبية لمستشفى سيدة المعونات وعدد من مستوصفات جبيل

قدمت جمعيّة "من حقّي الحياة" دفعة جديدة من المستلزمات الطبيّة إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي، وجمعية النهضة الخيرية الإسلامية- جبيل، وعدد من مستوصفات القضاء.

وكانت جمعيّة "من حقّي الحياة" قد بدأت، بالتعاون مع J.E.M the initiative، حملتها الصحيّة المجانية المتعلّق بتحويل المخرج والفتحات الخارجية (urostomy colostomy- ومشاكل المسالك البَولية (Urine bags & catheters)، إضافة إلى علاجات الحروق والجروح والعقور (wound care).

وتأمل الجمعية من المحتاجين إلى هذه الأنواع من الخدمات الصحيّة، الإتصال بها على الرقم:

70.553890