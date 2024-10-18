"من حقي الحياة" قدمت دفعة جديدة من المستلزمات الطبية لمستشفى سيدة المعونات وعدد من مستوصفات جبيل

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قدمت جمعيّة "من حقّي الحياة" دفعة جديدة من المستلزمات الطبيّة إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي، وجمعية النهضة الخيرية الإسلامية- جبيل، وعدد من مستوصفات القضاء.
وكانت جمعيّة "من حقّي الحياة" قد بدأت، بالتعاون مع J.E.M the initiative، حملتها الصحيّة المجانية المتعلّق بتحويل المخرج والفتحات الخارجية (urostomy colostomy- ومشاكل المسالك البَولية (Urine bags & catheters)، إضافة إلى علاجات الحروق والجروح والعقور (wound care).
وتأمل الجمعية من المحتاجين إلى هذه الأنواع من الخدمات الصحيّة، الإتصال بها على الرقم:
70.553890
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