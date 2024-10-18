افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الجيش اللبناني فجر عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في حقول رماية الطيبة شرقي بعلبك صاروخا لم ينفجر خلال العدوان على لبنان، واحدث الصاروخ بعد تفجيره كتلة وشهب مرتفعة من النار.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش فجر في حقول رماية الطيبة شرقي بعلبك صاروخا لم ينفجر خلال العدوان على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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