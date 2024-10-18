قائد الجيش التقى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان Blerta Aliko، وتناول البحث سبل دعم الجيش للقيام بمهماته وواجباته على كامل الأراضي اللبنانية.

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