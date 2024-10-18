رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله خسر نحو 1500 رجل حتى الآن

ادعى رئيس أركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هليفي خلال قيامه بجولة في جنوب لبنان، بحسب القناة الـ12 الاسرائيلية، بأن تقديرات الجيش تشير إلى مقتل ما يقرب من 1500 من عناصر حزب الله.

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