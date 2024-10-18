البرلمان التركي تلقى مذكرة رئاسية لتمديد مهمة "اليونيفيل" في لبنان لمدة عام

تلقّى البرلمان التركي مذكّرةً رئاسيّةً لتمديد مهمّة القوّات التّركيّة العاملة ضمن قوّة الأمم المتّحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، مدّة عام آخر.
وفي حال موافقة البرلمان، سيتمّ تمديد مهمّة القوّات التّركيّة الّتي تنتهي في 31 تشرين الأوّل الحالي، لعام إضافي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت في 28 آب الماضي، على قرار تمديد فترة ولاية قوّات "اليونيفيل" لعام إضافي، بالإجماع.
يُذكر أنّ "اليونيفيل" تأسّست في آذار عام 1978، ويجري تجديد مهمّتها سنويًّا.
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