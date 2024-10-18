اشارت وسائل اعلام اسرائيلية، الى ان الجيش الإسرائيلي عزز أنظمة الكشف عن الطائرات بدون طيار في الأشهر الأخيرة، وخاصة على الحدود الشمالية؛ وأدرك حزب الله ذلك، فحاول التهرب من الدفاعات الإسرائيلية من خلال إعادة توجيه الطائرات بدون طيار عبر البحر.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام اسرائيلية: حزب الله حاول التهرب من الدفاعات الإسرائيلية من خلال إعادة توجيه الطائرات بدون طيار عبر البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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